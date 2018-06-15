Николай Евменов поздравил военнослужащих мусульман с праздником Ураза-Байрам

15 Июня 2018 года, 15:20

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным Флотом адмирал Николай Евменов поздравил мусульман, несущих военную службу, с одним из главных исламских праздников Ураза-Байрам, берущим своё начало со времён пророка Мухаммеда и отмечаемый в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. Также, главнокомандующий направил поздравления председателю мусульманской общины Мурманска и Мурманской области Раилю Биккиняеву и всем жителям Кольского Заполярья, исповедующим исламскую веру.

«Этот праздник является для каждого верующего мусульманина одним из двух торжественных дней прописанных в Коране», - рассказал командующий Северным флотом.

Адмирал Николай Евменов пожелал всем мусульманам, живущим и служащим на Крайнем Севере, крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия, жизненного оптимизма и плодотворной духовной деятельности во имя мира, добра и справедливости на благо нашей единой великой Родины - России.