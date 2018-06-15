15 Июня 2018 года, 15:46

МОСКВА/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проходит 12 июня, в День России.

Жительница Мончегорска победила в конкурсе Аэрофлота, который традиционно проходит 12 июня, в День России. Творческий конкурс проводился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». Главным сюжетом фото стали флаг России и Аэрофлот, у которого российский триколор является элементом логотипа и фирменной ливреи.

Флаги распространялись на рейсах, которые авиакомпания 12 июня выполняла в самые разные города планеты. Среди победителей конкурса оказалась и жительница Мончегорска, которая опубликовала фотографию с российским флагом на борту самолёта. Также в конкурсе победила гражданка Японии.

Все победители получат от авиакомпании масштабную модель самолета в цветах «Аэрофлота».