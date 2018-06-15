В Мурманске началось благоустройство сквера

15 Июня 2018 года, 17:51

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске в рамках традиционного осмотра территорий для сквера членами Совета депутатов была осмотрена площадка около дома №31 по улице Шабалина, на которой стартовало строительство зоны отдыха.

Ранее стало известно, что проект постройки парковой территории стал одним из лидеров рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За его дизайн проголосовало более 50 тысяч человек.

Данный сквер является спокойным и уютным местом, которое отлично подойдёт для проведения мероприятий в честь памятных дат, патриотических уроков для школьников и других.

Важным атрибутом данного сквера будет являться бюст Шабалина на пьедестале, установленный в честь дважды Героя Советского Союза.

Проектом благоустройства парковой зоны предусмотрено расположение мемориальной зоны, зоны отдыха и парковки, что важно для автолюбителей, желающих наведаться в сквер.

Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай отметил, что при строительстве были сохранены берёзовая роща и другие деревья, а также размещены саженцы рябины.

Мощение территории сквера будет выполнено бетонной брусчаткой светло-серого и красного цветов.

АГМ