Прокуратура Североморска обнаружила в интернете запрещённую в России информацию

15 Июня 2018 года, 16:35

СЕВЕРОМОРСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел предъявленное прокуратурой Североморска заявление. Обратившиеся из флотской столицы сообщили о признании информации, размещённой на сайте в интернете, где имеются сведения о возможности незаконного приобретения поддельных медицинских справок и листков нетрудоспособности. То есть информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

По результатам рассмотрения требования прокуратуры удовлетворены. Информация, размещённая на сайте, судом признана запрещенной к распространению в Российской Федерации. После вступления решения в законную силу оно будет направлено для исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области.