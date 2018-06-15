Кипрские заметки. Часть III. День рождения на Кипре

15 Июня 2018 года, 16:40

Позволю себе совсем авторский текст, поскольку время нашего пребывания на этом великолепном острове совпало с моим Днём рождения. Признаюсь, я не афишировал это событие – из состояния безудержного веселья я уже вырос, а до состояния панического страха ещё не дорос, поэтому свой личный праздник провожу, как правило, буднично. Но, тем не менее, на звонки, смс-ки и надписи на стенах в соцсетях отвечаю каждому – мне приятно, что друзья и знакомые потратили время и нашли нужные слова для поздравлений.

Начать нужно с кануна, то есть – с четверга. Администрация «Coral Beach», где прошла первая часть нашего визита в Пафосе, провела для нас экскурсию по территории отеля, рассказали про номерной фонд и про активности, которые доступны постояльцам. К слову, в президентском люксе «Coral Beach» уже не первый год на месяц останавливается семья из России. Разумеется, менеджеры отеля не стали уточнять имя завсегдатая, но любезно показали нам самый дорогой номер гостиницы. На террасе апартаментов мы насладились закатом – проводили солнце за горизонт под чудесную кухню от шеф-повара: именно в этом отеле гостей угощают морскими деликатесами, выловленными утром местными рыбаками, и проводят вечера мировых кухонь (во время нашего визита была пан-азиатская кухня). Ещё одна особенность отеля – увесистые брелоки на ключи от номеров, которые ни в карман не положишь, ни в ридикюль не спрячешь. Менеджер отеля объяснил, что это сделано для того, чтобы люди общались. Хотя бы на ресепшн.

Пятница началась вполне обычно: в полночь я опубликовал очередную историю о своём жизненном опыте, получил первые поздравления от самых близких друзей и благополучно вырубился – несмотря на кажущийся отдых, наша кипрская программа была настолько насыщенная, что к вечеру мы едва держались на ногах.

Утром, поблагодарив друзей за первые поздравления и вкусив свежесварненый кофе на балконе своего двухуровневого люкса в отеле «Coral Beach», мы с коллегами отправились купаться в ласковое Средиземное море. Этакий, традиционный утренний заплыв перед завтраком, когда никого нет, и приятная прохлада воды заряжает энергией на весь день. В это же время от пристани отеля отшвартовалась рыбацкая лодка, которая оправилась на промысел чтобы к полудню в местной таверне предложить гостям морепродукты. Потом быстрый душ, последние сборы (мы покидали этот гостеприимный отель) и завтрак на открытой террасе «ресторана для взрослых» под цветущим палисандром и с видом на миллион баксов. Здесь меня поджидал первый сюрприз – мой хороший друг и по совместительству – официальный представитель авиакомпании «Россия» – Сергей Стариков (под «Happy birthday to You» в исполнении известного авиаболгера Артёма Каширина) вручил мне «персональный самолёт» – точную копию Boeing-737 в ливреи авиакомпании!

А дальше начало происходить нечто невообразимое – все официанты и постояльцы отеля, пришедшие на завтрак, едва ли не хором начали поздравлять с Днём рождения и желать много чего хорошего! Друзья тут же заставили распаковать модель самолёта и провести фотосессию, что и было сделано: в одной руке самолёт, а в другой – бодрящий ледяной брют.

Расправившись с завтраком, мы погрузились в автобус и начали путь в горы Троодос. Нам предстояло посещение одного из знаковых мест острова – Киккского монастыря. Дорога предстояла сложная – по узкому извилистому серпантину, петляющему между ущельями и вершинами. Где-то на полпути к монастырю, в самой настоящей реликтовой кедровой роще, сделали остановку – вышли подышать насыщенным смоляным воздухом. Честного говоря, ехать дальше не хотелось, потому что каждый вдох был подобен божественному нектару, с которым не хотелось расставаться. Но взяв себя в руки мы всё же продолжили путь и прибыли в обитель. Священный Царский и Ставропигиальный монастырь Киккской иконы Божьей Матери (именно так звучит полное название обители) был основан в XI веке в честь чудодейственной иконы Богородицы, которую по преданию написал сам апостол Лука с прижизненного образа Богородицы. В первой четверти прошлого века в Киккском монастыре начал служить Михаил Христодулу Мускос (Макариос) – будущий архиепископ и первый президент Кипра. Символом монастыря является пчела. По приданию, благодаря ей удалось определить подлинность иконы – пчела предпочла оригинал списку.

Честно признаюсь, я редко посещаю религиозные заведения, предпочитая общаться со Всевышним во время уединённых прогулок. Но, как верно заметила Мария Михайлова – наш главный организатор поездки – в день-то рождения как не напомнить о себе Тем, кто с небес за нами присматривает?! Тем более, мы все небонутые!

Итак, облачившись в фиолетовые мантии и став похожими на Тибетских мудрецов (несмотря на довольно вольные законы, в некоторых монастырях Кипра просят надевать такие мантии, почти в пол, дабы братия не отвлекалась на ваши чресла) мы вступили во двор главного Кипрского храма. Монастырь в силу своей славы – очень популярное место как среди туристов, так и среди паломников. Характерной особенностью иконы является то, что Младенец не хочет сидеть смирно и как бы играет на руках Богородицы, при этом сама икона с 1795 года скрыта от глаз – лишь рука Божьей Матери доступна для преклонения. Приложившись к Образу и прошептав заветные слова, я получил миро от священнослужителя и вместе с коллегами удивился тому, что наш оператор – Саша Черных – преспокойно снимает во храме, что в принципе не приветствуется. Даже попытки заснять происходящее на смартфон тут же пресекаются, не говоря уже о том, что целые съемочные бригады федеральных каналов получают отказ, а Сашка умудрился и интерьер поснимать, и вместе с Евгенией Гайсиной интервью у предстоятеля взять. Как говорится – везёт так везёт!

Повезло нам и в следующем, более строгом монастыре Троодитисса. На входе в обитель даже есть предупреждающая надпись – воздержитесь от посещения, если вы не паломник. Однако, наш гид Феодор Лавриков (которого мне почему-то хотелось назвать Николаем, ибо похож он был на Мирликийского Чудотворца – Деда Мороза) испросил разрешения у настоятеля и мы кулуарно, практически – интимно, поклонились святым артефактам и испили воды из монастырского родника. Надо сказать, что на Кипре – острый дефицит пресной воды, поэтому те места, где бьют родинки – априори в более выгодном положении.

Затем у нас был небольшой перекус в самой обыкновенной деревенской таверне. Ну как «небольшой»... Это было пятое или шестое мезе с начала нашего пребывания на Кипре, а как вы уже знаете, мезе – это минимум 25 блюд, не считая Зиванию вместо аперитива и неспешное скетто прямо на улочке перед входом в таверну. Ах, да! – к традиционным блюдам мясного мезе мне добавили изюминку – торт со свечками в часть дня рождения! И несмотря на то, что свечки катастрофически отказывались гореть из-за сильного ветра, нам с Бореем удалось синхронизировать порывы и дунуть одновременно, погасив разом все пламя. Побродив ещё по причудливым улочкам деревушки, чтоб утряслось мезе, мы отправились в Протарас, в отель «St. Ilias Resort». По поводу названия тут же пошутили, что наш Илья Шатилин тайно владеет недвижкой на Кипре, а для вида подрабатывает блогером в России.

Отель расположен не на первой линии, и даже не на второй, а на приличном расстоянии от моря на склоне горы рядом с храмом и садом Святого Ильи. Но с его территории открывается удивительный вид на Протарас и море. Отель построен по коттеджному принципу. Мне, например, достался 2-комнатный, с отдельной террасой и видом на море. Некоторые бунгало имеют персональные бассейны. Дальность от моря с лихвой компенсируется множественностью активностей на территории отеля – несколько бассейнов и джакузи, водные горки, бары, теннисные корты...

В номере меня поджидал первый сюрприз – бутылочка оливкового масла прямого отжима со словами благодарности от управляющего отеля, написанными от руки! Обычно, в качестве комплимента от отеля, в номер при заселении доставляют корзину фруктов, а иногда – и бутылку местного вина. Здесь же – разорвали шаблон и подарили оливковое масло! Ещё одна особенность – этот отель работает по системе «ультра-всё-включено», что крайне редко можно встретить на Кипре. И при том, что русские в основном предпочитают именно такие варианты размещения, в отеле - «St. Ilias Resort» в основном отдыхают подданые Её величества королевы Англии.

Вечером дня моего рождения произошло ещё одно удивительное событие. Сидя за ужином в компании друзей и неторопливо потягивая разговор, все вдруг захлопали на начали петь традиционное «С днём рождения тебя» – оказывается шеф-повар ресторана специально для меня приготовил наичудеснейший торт, который и был преподнесён за ужином! На этот раз мне не пришлось бодаться с повелителем Ветров и, загадав желание, я задул свечи.

Так прошёл мой день рождения на Кипре. И я верю, что загаданные в этот день желания обязательно сбудутся.

Вячеслав Городецкий

От имени ИА «Би-порт» и от себя лично выражаю благодарность Кипрской организации по туризму и авиакомпании «Россия» за организацию поездки, деловой и культурной программы на Кипре.

Будем признательны за чтение первой и второй частей кипрских заметок. Продолжение следует...