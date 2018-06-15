Инфляция замерла на отметке в 1,7%

15 Июня 2018 года, 16:20

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 5 по 9 июня 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала июня – 100,1%, с начала года – 101,7%.

За прошедший период цены на куры, сахар-песок и пшено выросли на 1,1-1,2%, баранину, сыры, рис и маргарин – на 0,2-0,4%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,1%, рыба мороженая, молоко, крупа гречневая, вермишель и конфеты шоколадные – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, при этом капуста белокочанная подорожала на 8,8%, морковь – на 5,1%, картофель, лук и яблоки – на 1,3-3,5%. В то же время помидоры и огурцы стали дешевле на 6,3% и 6,0% соответственно.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.