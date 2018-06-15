Для мурманчанок, находящихся в декрете, могут организовать коворкинг

15 Июня 2018 года, 16:45

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - В последние годы во всем мире приобрели популярность коворкинги – общественные пространства, своего рода коллективные офисы, которые объединяют людей различных профессий и областей знаний для общения, творческого взаимодействия, работы.

Пространство коворкинга предоставляет участникам рабочие места, необходимую офисную инфраструктуру и коммуникации, оргтехнику, зону отдыха и питания. Все это позволяет продуктивно работать и обмениваться опытом в общем пространстве.

Во многих регионах уже появились подобные творческие пространства и для молодых мам, которые стремятся совместить материнство с поиском новых видов профессиональной деятельности.

С целью выявления целесообразности организации коллективных офисов (коворкингов) в Мурманске для работы и общения, просим женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, принять участие в электронной форме в опросе.

Анкета расположена на портале Комитета («Гражданам»/ «Содействие занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей»/ «Коворкинг: чем заняться в декрете»).