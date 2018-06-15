Подготовка к строительству ледокола «Лидер» должна начаться не позднее 2019 года

15 Июня 2018 года, 17:10

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Создание рабочей документации для строительства суперледокола «Лидер» следует начать не позднее начала 2019 года. В этом уверен гендиректор ЦКБ «Айсберг», разработчик ледокола Александр Рыжков. По его словам, в противном случае придётся корректировать предполагаемые сроки сдачи судна в эксплуатацию.

«Заказчик поставил задачу — ледокол «Лидер» нужен в 2027 году. Исходя из периода строительства судна, который оценивается в семь лет, строительство нужно начать в 2020 году. На начальном этапе рабочего проектирования — на разработку трехмерной модели, разработку рабочей документации основного оборудования, подбор поставщиков — требуется года полтора-два. Поэтому мы считаем, что работы необходимо начать в четвертом квартале этого года, либо в начале следующего года, в противном случае это может грозить дальнейшим смещением сроков», - приводит ТАСС слова Рыжкова.