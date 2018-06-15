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Главная » НОВОСТИ » Управляющим компаниям разрешат напрямую просить субсидии на капремонт у Фонда ЖКХ
 
 
 
 
15 Июня 2018 года, 18:15

Управляющим компаниям разрешат напрямую просить субсидии на капремонт у Фонда ЖКХ


РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Управляющие компании смогут напрямую просить федеральные субсидии на энергоэффективный капремонт у госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Сейчас такие полномочия есть только у региональных властей. Изменения ускорят проведение капремонта для владельцев спецсчетов. В результате расходы граждан на оплату коммунальных услуг могут снизиться на 30–40%, сообщают «Известия»

Эти поправки в отрасли ждали, рассказала «Известиям» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Ранее была сложная система: ТСЖ обращались в муниципалитет, а муниципалитет — в регион, который, в свою очередь, должен был изменить краткосрочную программу капремонта и только потом запросить деньги.

«Региону запрашивать «копеечные» суммы было неинтересно, поэтому программа практически не работала», — пояснила Светлана Разворотнева.

По ее словам, например, в Германии и Эстонии существуют специализированные государственные структуры, которые стимулируют граждан проводить не обычный капитальный ремонт, а энергоэффективный. Данные поправки — попытка российских властей сделать что-то подобное, отметила эксперт.

К плюсам новой редакции исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова отнесла тот факт, что финансовая поддержка распространяется на мероприятия, проведенные после 1 февраля 2017 года. Кроме того, вносить изменения в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта, как раньше, не нужно. Благодаря этому значительно сократится процесс подготовки заявки.

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