С начала года с алиментщиков взыскали почти два миллиарда рублей, запретив им выезд из страны

15 Июня 2018 года, 18:31

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Каждый второй должник по алиментам стал невыездным. Это один из самых эффективных способов заставить их заплатить, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Чтобы не возвращать долги, неплательщики перерегистрируют собственность на родственников или заявляют о якобы низком уровне дохода. По мнению экспертов, решить проблему может создание специальных подразделений, которые займутся расследованием злостных неисполнений судебных решений.

В первые четыре месяца 2018 года приставы взыскали 3,9 млрд рублей долгов по алиментам, всего в работе находилось более одного миллиона исполнительных листов по этому виду долгов. Анализ службы показал, что 83% неплательщиков по алиментам — мужчины. Женщин, задолжавших средства на содержание своих детей, в пять раз меньше. Большинству неплательщиков от 30 до 42 лет. Самым эффективным способом заставить родителей погасить долги по алиментам стало ограничение выезда рубеж: за четыре месяца это позволило вернуть 1,8 млрд рублей, подсчитали в ФССП. При этом невыездным стал каждый второй неплательщик алиментов.

Россияне, в целом, плохо погашают долги, особенно когда речь идет о небольших суммах, отметил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. По его мнению, введение ограничений в личных правах ожидаемо сработало: погасить небольшой долг проще, чем отказаться от поездки за границу.