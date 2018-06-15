Участок земли на улице Старостина озеленят

15 Июня 2018 года, 18:48

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - На территории возле недавно отремонтированной лестницы в районе дома №29 по улице Старостина выполняют работы по озеленению. На месте старой, пришедшей со временем в негодность, построена новая конструкция с покрытием из дощатого настила. Деревянно-металлические лестницы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, они безопасны и комфортны для пешеходов.

Сейчас рабочие преступили к благоустройству территории, которая была затронута при реконструкции лестницы. Строительный мусор вывезли. На склон на специальное покрытие уложили гео-решетку, которую засыпают плодородной почвой. Общая площадь озеленения порядка 800 квадратных метров.

АГМ