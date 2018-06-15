Сергей Шнуров сравнил пенсионный возраст с загробным миром

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на повышение пенсионного возраста, написав об этом стихотворение. В связи с реформой, которая начнётся в 2019 году, пенсия станет для россиян более долгожданной. Шнуров сравнивает пенсионный возраст с раем и адом, «идолом», недостигаемым, «как горизонт», явлением. А типичный россиянин в этой ситуации – «ослик, что кружит у колодца». Строки сочинения музыкант разместил на своей странице в Instagram:
«Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера»
Ранее сообщалось о поездке Сергея Шнурова в Кольское Заполярье. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором ловит «Рыбу своей мечты» в одном из водоёмов Мурманской области.
Фото: 24smi.org