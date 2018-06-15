Сергей Шнуров сравнил пенсионный возраст с загробным миром

15 Июня 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на повышение пенсионного возраста, написав об этом стихотворение. В связи с реформой, которая начнётся в 2019 году, пенсия станет для россиян более долгожданной. Шнуров сравнивает пенсионный возраст с раем и адом, «идолом», недостигаемым, «как горизонт», явлением. А типичный россиянин в этой ситуации – «ослик, что кружит у колодца». Строки сочинения музыкант разместил на своей странице в Instagram:

«Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками - фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера»

Ранее сообщалось о поездке Сергея Шнурова в Кольское Заполярье. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором ловит «Рыбу своей мечты» в одном из водоёмов Мурманской области.

Фото: 24smi.org