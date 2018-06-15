15 Июня 2018 года, 19:17

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Туристическая компания «Polar Tour» приостановила свою деятельность. Информация об этом появилась на сайте организации.

«Группа компаний Polar tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим, сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018», - сообщается на сайте компании.

Для мурманских партнёров турфирмы эта новость оказалась сюрпризом.

«Такой крупный оператор, хоть они и занимались сборными вещами и были перекупщиками, но работали очень давно и очень хорошо. Сегодняшнее известие для нас серьёзное потрясение», - приводит «Бoльшoe paдиo» слова представителя заполярного турбизнеса.