ТНТ помог сборной России завоевать бронзу Чемпионата мира

15 Июня 2018 года, 19:35

ТНТ PLAY Football Party 2018 — виртуальный футбольный турнир с участием звезд ТНТ. С джойстиками в руках селебрити сыграли все матчи предстоящего реального Мундиаля и определили победителя первенства. За играми в прямом эфире следили подписчики официальной группы ТНТ «ВКонтакте». За 10 дней 25 звезд ТНТ и комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев провели 64 матча.

В последний день турнира в студию ТНТ пришли резиденты Comedy Club Андрей Аверин и Дмитрий Грачев. Гости сыграли четыре последних матча первенства: два полуфинала, матч за третье место и финал.

До полуфинала дошли четыре сборные: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия и Россия, которую, по свидетельству ведущих стрима, тянули с первого матча группового турнира.

Резиденты Comedy Club сотворили как минимум две сенсации. Первая — Россия, несмотря на усилия Дмитрия Грачева, так и не стала чемпионом мира. Вторая — золото завоевала Коста-Рика под руководством Андрея Аверина, обыгравшая в решающем матче турнира бразильцев Грачева со счетом 2-0.