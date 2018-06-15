Телеканал ТНТ поздравил сборную России с разгромной победой

16 Июня 2018 года, 09:00

РОССИЯ/ 16 июня - Сборная России одержала победу в стартовом матче Чемпионата мира, разгромив сборную Саудовской Аравии со счетом 5-0. Сразу после финального свистка в эфире телеканала ТНТ появился ролик, обыгрывающий результат встречи.

Ровно в 19.55 по московскому времени аргентинский арбитр Нестор Питана «закончил все»! А вместе с ним это сделали и миллионы болельщиков сборной России. Уже через минуту после финального свистка в эфире телеканала ТНТ появился ролик со звездами ТНТ, поздравляющими сборную с уверенной победой! Спасибо, парни — это было круто! Россия — Саудовская Аравия: 5-0! И никакой боли!

Это победа!

Этот день настал! Сборная России обыграла Саудовскую Аравию с разгромным счетом. Но не стоит забывать, что это только начало, впереди матчи с Египтом и Уругваем. Продолжаем болеть за нашу сборную!