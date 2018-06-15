Авиакомпания «Red Wings» отменила рейсы в Сочи и Анапу из Мурманска

15 Июня 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Red Wings» отменила рейсы из Мурманска в Сочи и Анапу. Об этом агентству сообщили в мурманском аэропорту.

«Поступила телеграмма с отменой рейсов из Мурманска в Анапу и Сочи на всю глубину летнего расписания», – пояснил собеседник агентства.Одной их возможных причин отмены южных рейсов из Заполярной столицы собеседники «Би-порта» называют нехватку воздушных судов: «самолёты заняты на других направлениях, а на Мурманск их попросту не хватает».

Пресс-служба перевозчика не ответила на телефонный звонок.

Напомним, в прошлом году по вине «Red Wings» отдых многих северян был омрачён внезапной отменой рейсов на маршруте Мурманск – Москва. В связи с возникшей ситуацией губернатор Мурманской области Марина Ковтун обратилась в Ространснадзор с просьбой о проведении проверки этого перевозчика.

Фото – В. Воропаев.