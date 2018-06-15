В страшном ДТП на «ленинградке» пострадало три человека

16 Июня 2018 года, 06:44

КАНДАЛАКША/16 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера вечером на «ленинградке» недалеко от поворота на Кандалакшу произошла серьезная авария. По информации пользователей социальных сетей, экстренные службы полночи ликвидировали последствия происшедшего. На участке между виадуком и озером столкнулись автомобили «Ауди» и «ВАЗ-2109».

«Водитель иномарки двигался в сторону Мурманска, - цитирует очевидцев одно из популярных сообществ в социальных сетях. – По непонятной причине он оказался на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с ехавшей навстречу «девяткой»».

По неподтвержденным пока данным, водитель иномарки мог находиться за рулем в нетрезвом состоянии. Свидетели утверждают, что после аварии двух человек с травмами доставили в Кандалакшскую ЦРБ. Также неизвестна судьба водителя «девятки». Спасатели долго пытались извлечь мужчину из заблокированного автомобиля. Обе машины сильно пострадали.