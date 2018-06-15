Мурманские многодетные семьи и инвалиды пожаловались президенту на произвол чиновников

16 Июня 2018 года, 08:47

МУРМАНСК/16 июня/ БИ-ПОРТ – В Интернете появилось обращение к Владимиру Путину мурманской организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», которое пользователи уже охарактеризовали как «крик души». Пять с половиной тысяч членов общественного объединения возмущены положением северян, которое, по их мнению, в последние годы значительно ухудшилось.

«По факту, северяне поставлены в условия, при которых заработная плата у тех, кто не работает в транснациональных добывающих компаниях, ниже, чем у тех наших сограждан, кто трудится в средней полосе России, - говорится в обращении. - Если верить отчетам нашей исполнительной власти, жить мы стали лучше, чем при Советском Союзе, но все больше и больше людей оказываются за чертой бедности. По мнению чиновников, жить мы стали лучше, но очень многие из мурманчан, особенно мужчин, не доживают до 60 лет».

Авторы обращают внимание, что большое количество северян не могут устроиться на работу после 50 лет, а пенсии они получают небольшие. Также члены общественной организации сетуют на увеличение пенсионного возраста и требуют прозрачности пенсионной системы, чтобы чиновники не могли шиковать «за народный счет». Кроме того, по мнению авторов обращения, необходимы доплаты к пенсиям многодетным родителям, а средний размер пенсии по старости на севере должен составлять 25 тысяч рублей.