Скандинавский антициклон принесет лето в Заполярье и не только

16 Июня 2018 года, 07:30

МУРМАНСК/16 июня/ БИ-ПОРТ – Наконец-то, по прогнозам синоптиков, погода порадует нас настоящим метеорологическим летом. Это случится благодаря скандинавскому антициклону. Если верить обещаниям метеорологов, ближайшие несколько дней и Заполярье, и Центральную Россию ждут по-настоящему теплые деньки.

«На Русском Севере будет переменная облачность, без осадков. Днём в Мурманске +18…+21°, Архангельске +19…+22°, Нарьян-Маре +13…+16°», - сообщает одно из самых популярных метеорологических сообществ в социальных сетях «Наблюдение за погодой в России и Европе».

Впрочем, теплая и малооблачная погода сохранится в ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге.