Мурманск вошел в число городов с самым дорогим бензином

16 Июня 2018 года, 12:40

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Общероссийский народный фронт обнародовал итоги мониторинга цен на автобензин разных марок, проведенный по всей России по просьбам граждан. Автомобилисты жалуются, что «девяносто второй» и «девяносто пятый», а также дизтопливо в среднем подорожали на пять-семь рублей. С 9 по 11 июня на «горячую линию» ОНФ поступило более двух тысяч сообщений из всех 85 регионов России. В ответ активисты выехали на автозаправки с рейдами. Для Заполярья итоги рейтинга оказались неутешительными.

«Самые высокие цены на АИ-95 зафиксированы в Мурманской области — 55,5 рублей за литр, Республике Саха (Якутия) — 52,6, Магаданской области — 50,2, Камчатском крае — 51, Ненецком автономном округе — 49,1, Краснодарском крае — 48,9, Крыму — 50,9, Севастополе — 49,18, Ростовской области — 48, - сообщает официальный сайт общественной организации. - Эта марка бензина в других регионах достигла в цене 45−48 рублей за литр».

Активисты обещают разобраться в причинах такого скачка цен.