Мурманский депутат в рамках шоу попытается решить «рыбный вопрос»

16 Июня 2018 года, 13:41

МУРМАНСК/16 июня/ БИ-ПОРТ – В воскресенье депутат Мурманской областной Думы, а также по совместительству главный региональный ЛДПР-овец и председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Максим Белов сможет продемонстрировать свои управленческие навыки в программе «Трудно быть боссом» на НТВ. По сценарию депутат «идёт в народ», чтобы решать рыбный вопрос. Ему придется самому ловить рыбу, заниматься ее переработкой, познакомится с аквакультурой и даже побывать докером в мурманском порту. Премьера программы состоится в воскресенье в 23.00.