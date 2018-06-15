Экспедиция Северного Флота добралась до полярной станции на Новой Земле

16 Июня 2018 года, 15:49

ПОБЕРЕЖЬЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Экспедиция Северного Флота в рамках рейда по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля добралась до полярной станции Малые Кармакулы. Этот пункт находится на побережье Баренцева моря. Участникам отряда пришлось в течение трех дней преодолеть путь по острову от Карского до Баренцева моря. А всего с начала экспедиции североморцы преодолели более 400 километров по труднопроходимой арктической местности. Это половина запланированного пути. Участники экспедиции передвигаются на вездеходах «Витязь».

«Перед форсированием реки Домашняя личный состав получил навыки устранения технической неисправности с использованием запасных частей в полевых условиях, - сообщает пресс-служба СФ. - Военнослужащие провели тренировку по замене вышедшей из строя гусеницы вездехода».

Малые Кармакулы – старейшее поселение Новой Земли, основанное более 140 лет назад. Также поселенцы героически проявили себя во время Великой Отечественной войны. Члены экспедиции отдали воинские почести погибшим, а также подготовил для эвакуации в музей Северного флота останки гидросамолета.