В Мурманской области ожидаются грозы

17 Июня 2018 года, 08:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТ/17 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня погода в заполярной столице не будет отличаться постоянством. Метеорологи прогнозируют +13 -+18 °C и переменную облачность.

Такая же картина сохранится и в области. Местами пройдет дождь. Кроме того, специалисты Гидрометцентра обещают грозы, а ветер будет южным и умеренным. Ночью +9 +14°, днем +18 +23°.

Температурный максимум в этот день в Мурманске был в 1922-м году. Он составил +29,2. Минимум же случился в 1978-м. Тогда в заполярной столице было 0 градусов.