На дороге к мурманскому аэропорту завелся медведь-лакомка

17 Июня 2018 года, 12:18

МУРМАШИ/17 июня/ БИ-ПОРТ – Жители Заполярья все чаще сталкиваются с медведями. В этот раз «повезло» мурмашинцам и всем северянам, кто в ближайшее время собирается в отпуск.

«Вчера видели медведя по дороге к аэропорту «Мурманск», - утверждают пользователи социальных сетей. – Зверь сидел на обочине примерно в километре от воздушной гавани».

Косолапый, по словам очевидцев, что-то ел и не обращал на проезжающих мимо водителей никакого внимания.

Сотрудники МЧС просят северян не кормить и не провоцировать зверя.