В Кольском районе отметили праздник молока

МЕЖДУРЕЧЬЕ/17 июня/ БИ-ПОРТ - Вчера в поселке Междуречье Мурманской области прошел фестиваль молока «МолоКОЛА-ФЕСТ».
«Программа праздника была разнообразной, - сообщают организаторы мероприятия. – В нее вошли народные гуляния, игры, конкурсы, развлечения для детей».
Также творческие коллективы Мурманской области подготовили для этого случая специальный концерт, Кроме того, состоялась ярмарка молочной продукции от производителей. Ее посетители смогли продегустировать продукцию из молока коров и коз.