В Кольском районе отметили праздник молока

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский областной драмтеатр закроет сезон спектаклем «Эти свободные бабочки» Мурманский областной драмтеатр закроет сезон спектаклем «Эти свободные бабочки»
В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018 В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

На сдачу крови, как на праздник! На станции переливания крови доноров встречали с подарками
 
 
 
 

Курсы валют 16.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,1455
-0,3395
1 USD
Доллар США
62,6851
0,4340
1 EUR
Евро
72,5329
-1,0292
10 NOK
Норвежских крон
77,1082
-0,6153
10 SEK
Шведских крон
71,5747
-0,7254
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Реформа ОСАГО: Теперь за каждым водителем будет закреплена страховая история
15 Июня 2018, 17:00
Реформа ОСАГО: Теперь за каждым водителем будет закреплена страховая история
В Мурманской области увеличился прожиточный минимум
15 Июня 2018, 14:58
В Мурманской области увеличился прожиточный минимум
В Мурманской области стало меньше индивидуальных предпринимателей
15 Июня 2018, 14:34
В Мурманской области стало меньше индивидуальных предпринимателей
Ледокол «50 лет Победы» отправился в первый в 2018 году круиз на Северный полюс
15 Июня 2018, 12:30
Ледокол «50 лет Победы» отправился в первый в 2018 году круиз на Северный полюс
 
 
 
 

Самое читаемое

Мужчина попал под колёса поезда в Мурманске
16 Июня 2018, 17:15
Северянка просит жителей Мурманской области помочь в поисках отца
16 Июня 2018, 14:46
В Мурманской области ожидаются грозы
17 Июня 2018, 08:13
Экспедиция Северного Флота добралась до полярной станции на Новой Земле
16 Июня 2018, 15:49
Мурманск третий раз примет арктическую экспедицию на яхте «Альтер Эго»
16 Июня 2018, 16:51
На дороге к мурманскому аэропорту завелся медведь-лакомка
17 Июня 2018, 12:18
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Кольском районе отметили праздник молока
 
 
 
 
17 Июня 2018 года, 13:19

В Кольском районе отметили праздник молока


МЕЖДУРЕЧЬЕ/17 июня/ БИ-ПОРТ -  Вчера в поселке Междуречье Мурманской области прошел фестиваль молока «МолоКОЛА-ФЕСТ».

«Программа праздника была разнообразной, - сообщают организаторы мероприятия. – В нее вошли народные гуляния, игры, конкурсы, развлечения для детей». 

Также творческие коллективы Мурманской области подготовили для этого случая специальный концерт, Кроме того, состоялась  ярмарка молочной продукции от производителей. Ее  посетители смогли продегустировать продукцию из молока коров и коз.

 
 Новость4- 17.06 - фото-1
 
 
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
На дороге к мурманскому аэропорту завелся медведь-лакомка
2.
Восемь мурманских пожарных тушили возгорание в гаражном городке
3.
В Мурманской области ожидаются грозы
4.
Мужчина попал под колёса поезда в Мурманске
5.
Мурманск третий раз примет арктическую экспедицию на яхте «Альтер Эго»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»