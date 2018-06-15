Мурманчане жалуются на мусорный «сервис»

17 Июня 2018 года, 14:30

МУРМАНСК/17 июня/ БИ-ПОРТ – Жители заполярной столицы уверены, что проблема мусора в городе не только в отдельных любителях выбрасывать отходы, где попало, но и в недостатках системы уборки и утилизации. Мурманчанка Александра Михайлова опубликовала в социальных сетях фото с очередной «грязью».

«У нас плохо работает сервис уборки и вывоза мусора, - комментирует их северянка. – Как последствие, раскиданный по всему городу мусор из-за ветра и тех, кто оставляет его возле контейнера. Мусор из контейнеров вывозят, а скопившийся вокруг никто не убирает».

Кроме того, на некоторых контейнерных площадках контейнеров меньше положенного. Это приводит к перегрузке.

Фото: Александра Михайлова