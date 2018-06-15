В деревне на границе Норвегии и России произошел крупный пожар

17 Июня 2018 года, 16:20

НОРВЕГИЯ/17 июня/ БИ-ПОРТ – В норвежском поселке Хессенг, находящемся всего в 10 километрах от границы с Россией, произошел крупный пожар. Загорелся большой спортивный магазин.

«Горел настолько сильно, что ближайшие к нему дома тоже попали в зону задымления, - сообщает местное информационное агентство sva.no. – Локализовать пламя удалось через час, однако окончательно огонь потушили лишь к трем часам ночи».

Жителям деревни, чьи дома находятся рядом с местом пожара, предоставили временное жилье. Спасатели боялись, что они могут отравиться угарным газом. В опасной зоне оказалось четыре дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Фото sva.no