Жителей Мурманской области могут частично освободить от налогов

17 Июня 2018 года, 15:25

МОСКВА/17 июня/ БИ-ПОРТ - В Государственной Думе всерьез озаботились налоговой политикой в районах Крайнего Севера. Одной из причин этого стало решение Конституционного Суда об изменении системы начисления «полярок», которые перестали входить в тело МРОТ. Вице-спикер федерального парламента Ольга Епифанова, представляющая партию «Справедливая Россия», предложила освободить коэффициентную часть выплат сотрудникам, работающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, от взносов во внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

«Конституционный Суд дал нам основу этого предложения – считать районные северные коэффициенты не зарплатой, - цитирует спикера официальный сайт партии. - Зарплата – это оплата за труд. Все остальное – не зарплата, а с незарплаты не должны платиться как минимум внебюджетка и НДФЛ».

По мнению Ольги Епифановой, это снизит нагрузку как на бизнес-сообществе, так и на бюджетных организациях, а также повысить конкурентоспособность предпринимателей.