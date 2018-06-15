Финские пограничники откроют ранее закрытые из-за беженцев пункты пропуска для велосипедистов

17 Июня 2018 года, 17:20

ФИНЛЯНДИЯ/17 июня/ БИ-ПОРТ – Два международных пункта автомобильного транспорта Салла и Райя-Йоосеппи снова открыты для велосипедистов. До недавнего времени пользоваться этим транспортом было запрещено, поскольку именно так в страну Суоми попадали арабские беженцы.

«С 15 июня пункты пропуска можно будет снова пересекать на велосипеде», - сообщает пограничная служба Финляндии.

Однако, по словам финских силовиков, если практика с использованием беженцами велосипедов продолжится, то запрет будет возобновлен.