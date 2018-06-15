Рядом с Североморском тушили масштабный лесной пожар

СЕВЕРОМОРСК/17 июня/ БИ-ПОРТ – Масштабный лесной пожар произошел недалеко от Североморска.
«Информация о случившемся поступила в субботу вечером, - сообщают в экстренных службах города. – По предварительной информации, площадь возгорания составила 800 квадратных метров».
Лес загорелся в нескольких километрах от флотской столицы. В тушении было задействовано 12 человек. Сотрудники МЧС напоминают, что период с 15 по 22 июня на территории Мурманской области ожидается четвёртый класс пожарной опасности.