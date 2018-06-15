Группировка сил Северного флота отразит атаку противника в Баренцевом море

18 Июня 2018 года, 09:39

РОССИЯ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — Очередной этап учений с кораблями, подводными лодками и авиацией Северного флота начался в Баренцевом море. В ходе него североморцы отработают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил по единому замыслу. Сбор-поход продолжается с 13 июня, сообщили «Би-порту» в пресс-службе флота.

«Сбор-поход кораблей направлен на защиту интересов Российской Федерации в арктических районах – в зоне ответственности Северного флота. Основная его цель проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных им задач», - отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

В масштабных манёврах задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Экипажи кораблей, подводных лодок, самолётов и вертолётов в общей сложности выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них – с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям. В стрельбах задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет», малый противолодочный корабль «Снежногорск», атомные и дизель-электрические подводные лодки.