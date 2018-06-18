Около 20 тысяч сеянцев сосны высадили в Мурманской области

18 Июня 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области прошла акция, посвящённая Всероссийскому Дню посадки леса. Акция стартовала по всей стране 19 мая, но в Мурманской области из-за климатических условий мероприятия по посадке леса начали проводить в июне. В этом году акция также проводится в рамках Года добровольца и волонтера. Лесовосстановительные мероприятия прошли на территории Мончегорского лесничества. В 90-е годы прошлого столетия здесь произошёл лесной пожар и насаждения не смогли возобновиться естественным путём.

«Каждый лесной пожар отдаётся болью в сердце каждого неравнодушного северянина, потому что наши леса в холодном климате восстанавливаются особенно долго. Выражаю особую благодарность добровольцам, которые всегда откликаются на значимые инициативы, и собрались сегодня, чтобы высадить новые деревья», - сказал вице-губернатор Евгений Никора.

На участке площадью в пять гектаров в ходе мероприятия было высажено 20 тысяч двухлетних сеянцев сосны. Всего на территории области в 2018 году запланировано лесовосстановление на площади 878,2 га.