18 июня – День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны

18 Июня 2018 года, 10:54

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — 18 июня - памятная дата для жителей Мурманска - День стойкости и мужества в годы Великой Отечественной войны. 18 июня 1942 года вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, было уничтожено более 600 домов. В один день тысячи жителей лишились крова.

В память о подвиге мурманчан на подъезде к Семеновскому озеру установлен мемориальный комплекс как символ сгоревшего, но не покоренного врагом Мурманска. Сегодня у комплекса состоится митинг.

Фото: Алексей Мкртчян