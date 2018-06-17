Военные на год передали мост в Шонгуе в пользование жителям

18 Июня 2018 года, 11:17

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Северный флот передал администрации Кильдинстроя в годовое безвозмездное пользование автомобильный мост, который был возведён через реку Кола в районе посёлка Шонгуй силами военнослужащих центра материально-технического обеспечения флота в ноябре прошлого года. Переправа стала единственной альтернативой окончательно обрушенному аварийному мосту, который соединял районы посёлка Шонгуй, расположенные на разных берегах реки Кола. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

Договор о безвозмездном пользовании малым автодорожным разборным мостом подписан сторонами 29 мая 2018 года. На прошлой неделе мост был окончательно передан муниципалитету.