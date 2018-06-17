В содержании мурманских дорог нашли нарушения

18 Июня 2018 года, 12:18

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске в деятельности ООО «Нордстрой», ответственного за содержание и ремонт ряда муниципальных автомобильных дорог на территории города Мурманска, выявлены нарушения. В ходе прокурорской проверки было установлено несоответствие дорожного полотна автомобильных дорог муниципального значения требованиям государственных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, нормам по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

«Учитывая характер и степень выявленных нарушений, прокуратурой округа в отношении общества возбуждено семь административных производств, которые направлены для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №4 Первомайского судебного района города Мурманска», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Помимо этого, в адрес руководителя общества внесено представление об устранении выявленных нарушений.