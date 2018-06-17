В оленегорской колонии провели конкурс на лучшего осуждённого-повара

18 Июня 2018 года, 13:55

ОЛЕНЕГОРСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Среди осуждённых оленегорской колонии-поселения №24 состоялся конкурс на лучшего повара, проходившего обучение в местном профессиональном училище. Участие в кулинарном конкурсе приняли пятеро начинающих поваров, которым было необходимо пройти сперва теоретический этап, а затем приступить к практическому.

Что такое меланж и льезон, от чего зависит консистенция каши, в каком порядке обрабатывают картофель и варят овощи, эти и другие вопросы были заданы конкурсантам.

В практической части поединка участникам предстояло приготовить своё индивидуальное блюдо из одинакового набора продуктов. Для этого требовалось немало навыков и сноровки.

Жюри представляли преподаватели училища и сотрудники колонии, им предстояло оценить вкусовые качества всех конкурсных блюд, их эстетическое оформление, соблюдение всех требований к технологии приготовления пищи.

По итогам конкурса, первое место на пьедестале первенства досталось конкуренту, приготовившему «картофель, запеченный с рыбой и луком» и «икру свекольную с томатом». Но члены жюри отметили, что все блюда, которые им довелось попробовать, достойны похвал.

Все участники конкурса были награждены дипломами и небольшими призами.