Прокуратура нашла сайты с информацией о покупке дипломов

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Прокуратура города Североморска направила в Октябрьский районный суд Мурманска заявление о незаконном размещении в интернете объявлений о продаже поддельных дипломов. Распространение подобной информации на территории Российской Федерации запрещено законодательством.
После рассмотрения судом заявления, требования прокуратуры были удовлетворены, информация о нелегальной продаже поддельных документов признана запрещённой к распространению.
Решение суда будет направлено на реализацию после вступления его в законную силу. Отмечается, что запрещённая информация была обнаружена на пяти адресах сети интернет.