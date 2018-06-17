Реконструированная котельная в посёлке Алакуртти готовится к передаче муниципалитету

18 Июня 2018 года, 14:53

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — В Алакуртти готовится к передачи муниципалитету котельная, принадлежащая Северному флоту. В котельной проведён большой объем работы, связанной с заменой и обновлением оборудования. После модернизации надёжность и эффективность работы теплогенерирующего объекта существенно возрастёт. Данная котельная станет одной из лучших в Мурманской области, уверены в СФ.

Планомерная передача объектов начнётся со следующего месяца, сообщили «Би-порту» в пресс-службе флота. Начало отопительного сезона котельная встретит в полной технической готовности.