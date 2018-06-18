Мурманские портовики увеличивают мощность системы пылеподавления

18 Июня 2018 года, 15:10

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - На причалах ПАО «ММТП» №6-11 уже установлены каркасы первых четырех опорных конструкций, ведется прокладка инженерных коммуникаций.

С вводом в эксплуатацию нового технологического объекта обеспечивать пылеподавление на территории Мурманского морского торгового порта будут уже 17 установок. Большего количество нет ни в одной другой российской стивидорной компании.

Производители оборудования – итальянская компания «EmiControls», совместно с инженерами ПАО «ММТП» и Академии промышленного пылеподавления «Борей» специально адаптировали снегогенераторы TF-10 для климатических условий Кольского Заполярья – установки могут применяться круглогодично, в температурном диапазоне от минус 30 градусов, до плюс 40 градусов по шкале Цельсия.

С помощью таких установок в местах хранения и перевалки угольной продукции создается завеса из микроскопических частиц обычной пресной воды в теплое время года, а зимой из мелкого влажного снега. Радиус действия одной такой «туманной пушки» - примерно 100 метров, но с учетом ветра площадь увлажнения технологической площадки увеличивается в несколько раз.

Четыре снегогенератора TF-10, введенные в эксплуатацию в конце прошлого года, уже доказали свою всесезонную эффективность. Работа новых установок пылеподавления получила высокую оценку специалистов Службы экологической безопасности ПАО «ММТП» и независимых экспертов.