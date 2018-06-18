Работник магазина покончил с собой в мурманском торговом центре

18 Июня 2018 года, 15:31

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — В торговом центре «Флагман» в Мурманске нашли погибшим работника одного из расположенных в нём торговых павильонов. Тело мужчины, 1963 года рождения, было обнаружено в подсобном помещении. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

«В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Отрабатываются все возможные версии, в том числе самоубийство», - сказала собеседник агентства.