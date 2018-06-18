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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске состоялся митинг, посвящённый Дню стойкости и мужества
 
 
 
 
18 Июня 2018 года, 15:46

В Мурманске состоялся митинг, посвящённый Дню стойкости и мужества


МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялся митинг, посвящённый Дню стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. 18 июня 1942 года город пережил самое большое число налетов вражеской авиации. Было сброшено более 12 тысяч авиабомб, уничтожено свыше 600 домов. Памятная дата была учреждена в 2015 году.

Чтобы почтить память о подвиге земляков, мурманчане пришли к мемориалу на Семёновском озере.

«Здорово, что есть такая памятная дата, проводятся мероприятия, в которых участвуют очевидцы тех событий, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

На мероприятии выступили гости – ветеран Великой Отечественной войны Лев Васильевич Журин, очевидец бомбардировок 18 июня 1942 года Тамара Александровна Иванова, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. По окончанию митинга представители общественной организации «Дети военного Мурмана», депутаты Совета депутатов города Мурманска, почетные жители города Мурманска, ветераны, представители молодежного движения и мурманские школьники возложили цветы к мемориалу.

АГМ

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