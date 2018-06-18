В Мурманске открылась экспозиция из вторичного сырья

18 Июня 2018 года, 16:29

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске открылась выставка арт-объектов из вторичного сырья «Музей из мусора». На протяжении двух месяцев творческая молодежь города создавала необычные инсталляции. Необычный музей организован на территории Молодежного центра творчества и социальной адаптации, расположенного по адресу: ул. Маклакова, 25 и будет работать все лето.

«Работы из бытовых отходов, которым подарили вторую жизнь, представлены на уличной выставке и мы видим, что это действительно красивые и креативные украшения двора», - рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева.

АГМ