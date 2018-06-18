Товары с AliExpress можно будет получать в пунктах самовывоза

18 Июня 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - AliExpress пользуется у российских покупателей наибольшим спросом. Теперь компания в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) начнет доставлять заказы в пункты выдачи и постаматы.

В самой компании отмечают, что такие изменения в области логистики позволят российским покупателям намного быстрее получать заказанные ими товары. Отмечается, что, по расчётам компании, сроки доставки сократятся практически вдвое. Так, до получателя посылки будут доходить в среднем через 8-15 дней после оформления заказа. На данный момент срок доставки составляет от 14 до 30 дней, а в некоторых случаях ещё больше.

Таким образом, уже с завтрашнего дня услуга запускается в оборот в ста городах России, в которой будет задействовано более 1,8 тысяч пикап-зон для получения посылок.

На старте для получения в постаматах будет доступно более 3 млн наиболее популярных товаров из категорий электроники, аксессуаров и одежды, сообщает «Коммерсант». Для таких заказов будут ограничения по размеру и весу — до 15 кг и не более 60х40х30 см.

Ставку на самовывоз делают всё больше участников российского рынка интернет-торговли. Менеджерами компаний отмечается, что данный тип доставки гораздо дешевле, чем курьерская, что позволяет экономить внушительные суммы средств, которые можно потратить на расширение числа отделений выдачи заказов, например.