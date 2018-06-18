Волонтеры Мурманского индустриального колледжа приглашают присоединиться к регистрации в ЕИС «Добровольцы России»

18 Июня 2018 года, 16:40

В целях развития добровольчества на территории Российской Федерации, совершенствования механизмов взаимодействия органов власти, добровольцев и организаторов добровольческой деятельности разработана единая информационная система «Добровольцы России».

Система объединяет различные запросы и предложения со стороны добровольцев и организаций. Система направлена на активный обмен знаниями и опытом в сфере добровольчества, развитие коммуникации и обучение добровольцев, сбор статистической и аналитической информации, осуществление взаимной оценки волонтеров и организаторов добровольческой деятельности, фиксацию опыта и достижений волонтеров. Система является единым информационным ресурсом для освещения деятельности волонтеров, в котором размещаются федеральные, региональные и тематические новости.

В 2018 году в Системе созданы специальные региональные разделы. На страницах субъектов размещается информация о добровольцах и организациях, работающих в конкретном регионе, о мероприятиях и проектах, статистические и аналитические данные сферы волонтерства, рейтинги волонтеров и организаций, региональные волонтерские новости и важные объявления.

Волонтеры ГАПОУ МО «МИК» приглашают к регистрации в ЕИС «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) в целях аккумулирования информации о деятельности и развитии на территории региона волонтерского движения, а также информирования о мероприятиях, проводимых волонтерскими организациями на территории Мурманской области.

В 2018 году на базе Системы проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018», а также Система определена официальным порталом по освещению основных мероприятий, связанных с проведением в Российской Федерации Года добровольца (волонтера). В Систему включен специальный раздел, посвященный Году добровольца.