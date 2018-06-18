Немецкие пожарники побывали в гостях у мурманских огнеборцев

18 Июня 2018 года, 18:29

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Делегация пожарных из немецкого города Царрентин посетила мурманских огнеборцев. Знакомство с Заполярьем зарубежные гости начали с посещения Галереи безопасности Мурманской области и ПЧ-12 Мурманского филиала ГПС региона.

Не отказались немцы и от ознакомительной экскурсии по пожарной части, проявив к ней большой интерес. В ходе неё, зарубежные коллеги расспрашивали мурманца о специфики их работы, особенностях тушения возгораний в высотных зданиях и действиях спасателей в случае ДТП. Также, не остались без внимания техника и оборудование.

Иностранцам были продемонстрированы вышедшие из эксплуатации старые образцы техники, которая до сих под находится в отличном техническом состоянии.

После экскурсии начальник пожарной дружины Уве Пулсс рассказал, что ему этот визит запомнится надолго, встреча с российскими коллегами и то, что он увидел все своими глазами и лично ознакомился с работой огнеборцев Мурманска, особенно ценно для него.

Уве Пулсс отметил, что работа российских пожарных оказалась похожа на то, чем занимается наша пожарная дружина в Германии. Он рад, что сотрудники пожарной охраны, не зависимо от месторасположения, носят главную задачу: помогать, спасать и защищать.