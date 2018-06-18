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Главная » НОВОСТИ » Вопросы экологического образования обсудили на дискусионному клубе
 
 
 
 
18 Июня 2018 года, 16:45

Вопросы экологического образования обсудили на дискусионному клубе


МОСКВА/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — Вопросы экологического образования в Арктике стали главное тему дискуссионого клуба, который состоялся 15 июня в Экспертном центре «Проектный офис развития Арктики ПОРА». Модератором по традции выступило доцент РАНХ и ГС, эксперт ПОРА, к.х.н. Александр Воротников. Он отметил, что уже сегодня в регионах Арктической зоны в общеобразовательных школах вводятся уроки, направленные на повышение экологической грамотности детей. Ведь Артика — это регион с уникальной флорой, фауной и экосистемой в целом.

«Страна переходит к зеленому развитию, но не все знают, что это такое. Часто говорят: экология – дорогое удовольствие, однако именно «зеленое» развитие дает новые технологии. Учителя, специалисты по экологии находятся на острие этого вопроса, так как им необходимо учить детей, от которых зависит будущее страны, мира», - считает Воротников.

Выступавшие представители школ, образовательных структур и госорганов, работающие с подростками, отметили перечень проблем, существующих как в сфере экологического образования, так и в области охраны окружающей среды. Они предложили увеличить экологическую составляющую в образовании школьников, сделать обучение практикоориентированным, усилить методическое обеспечение и ввести в школах новый предмет- экология. Эксперт Лиги Здоровья Нации по вопросам семьи Ирина Несивкина отметила важность создания для Арктической зоны специального курса, разработанного конкретно для региона, с учетом экологической уникальности Арктики и традиций его коренного населения. Участники дискуссии также отметили необходимость повышения имиджа учреждений, ВУЗов и профессий, связанных с экологией

Менеджер региональных программа «ПОРА» Олеся Кужель представила совместный проект Экофонда СФУ и Экспертного центра ПОРА «Сохраним белого медведя». В проекте акцент ставится на антибраконьерскую кампанию и просветительскую работу с населением, особенно с подрастающим поколением. Программа предполагает создание пилотного просветительского центра в Норильске. В рамках проекта с детьми будут проводится занятия с использованием виртуальной и дополненой реальности: белый мишка расскажет обучающимся об истории и экологии Арктики.

По мнению доцента кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ Петра Кирюшина, для формирования «зеленой» экономики на государственном уровне необходимо готовить для регионов лидеров, которые будут поддерживать устойчивое развитие. Так, с 2015 года проходит фестиваль ВузЭкоФест, в котором принимают участие более 50 вузов, внедряющих у себя «зеленую» инфраструктуру.

В заключении Александр Воротников отметил, что инициативы тогда эффективны, когда они поддерживаются и сверху и снизу. Как ранее сообщалось, в структуре министерства природных ресурсов и экологии России появились департамент по развитию особо охраняемых природных территорий и департамент по изучеию Арктики и Антарктики. Их деятельность усилит экологическую составляющую в работе Министерства в целом.

«Каждый шаг в Арктике и на ООПТ связан с экологией, и здесь очень важно согласование интересов бизнеса и государства, распределение рисков между ними при реализации задач социально-экономического развития Арктической зоны», - сказал Воротников.

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