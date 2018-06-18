Вице-губернатор о программе благоустройства: сошёл снег и стали видны недостатки

18 Июня 2018 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсуждалась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что в прошлом много работ «ушло в зиму». Поэтому, как только сошёл снег, стали наглядно видны недостатки. О том, что делается по их устранению, доложил министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

«После проверок качества выполненных работ выявлены недостатки на 30 объектах в 13 муниципальных образованиях. Региональным Минстроем утверждён график выездных проверок, к ним будут активно привлекать представителей общественности», - сообщил руководитель ведомства.

В прошлом году на программу благоустройства было выделено 273 млн рублей. На эти средства были проведены работы по 100 объектам в 29 муниципальных образованиях.

«В нынешнем году планируется благоустроить 137 территорий в 30 муниципалитетах. На эти цели будет направлено более 377 млн рублей», – отметил Леонид Кан.