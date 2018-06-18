Скандинавский циклон движется на Кольский полуостров

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Погоду Кольского полуострова в ближайшие дни будут определять циклоны, смещающиеся с юга Скандинавии в северном направлении. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха +20+25 градусов.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер восточный, северо-восточный 15 м/с, в центральных районах моря - ветер юго-восточный 15 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +15 градусов, ветер юго-восточный 7-11 м/с.