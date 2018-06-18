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Главная » НОВОСТИ » Бывшему таможеннику отказали в присвоении звания «Ветеран труда»
 
 
 
 
19 Июня 2018 года, 09:15

Бывшему таможеннику отказали в присвоении звания «Ветеран труда»


МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ — Бывшему сотруднику таможенных органов Мурманской области отказали в присвоении звания «Ветеран труда». Проверку по факту нарушения прав пенсионера провела Мурманская транспортная прокуратура.

Как было установлено, отказ со стороны министерства социального развития является неправомерным. Гражданин, являющийся бывшим сотрудником Мурманской таможни, имел необходимый трудовой стаж и в период службы был награжден ведомственным знаком отличия в труде, что в силу закона являлось основанием для присвоения ему звания «Ветеран труда».

В этой связи прокуратурой в Октябрьский районный суд Мурманска было направлено исковое заявление. Суд согласился с позицией прокурора, признав отказ ведомства неправомерным и обязав организовать работу по присвоению указанного звания.

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