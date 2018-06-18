Более 200 тысячам северян оказали социальные услуги в 2017 году

19 Июня 2018 года, 09:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Совокупный объём денежных поступлений в организации в 2017 году составил 2,27 млрд рублей. Из них на доходы от реализации товаров (услуг) приходилось 40%, на взносы, гранты и пожертвования от российских организаций, а также от физических лиц – соответственно 25% и 21%, на внереализационные доходы и иные поступления – 4%. Сумма денег, полученных от иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций и граждан, составила 20,7 млн рублей или 1% совокупного объёма.

Из бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных фондов на развитие и софинансирование деятельности организаций было направлено 207,4 млн рублей (9% совокупного объёма денежных поступлений), в том числе из областного бюджета – 44%, бюджетов государственных внебюджетных фондов – 25%, муниципальных (местных) бюджетов – 20%, федерального бюджета – 12%.

Общие расходы организаций в 2017 году на ведение деятельности и осуществление целевых программ (мероприятий) составили 1986,4 млн рублей, из них текущие затраты (оплата труда, амортизация, налоги) – 45%, расходы на обслуживание организаций – 17%, социальную и благотворительную помощь – 5%, приобретение основных средств и других внеоборотных активов – 1%. В 2017 году количество граждан, которым оказаны социальные услуги, составило 201,3 тысячи человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе – 11,2 тысяч, благотворительную помощь в денежной или натуральной форме – 21,1 тысячи человек.